Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Bitcoin'in piyasa hacmi 460 milyar doların üzerine çıktı

 Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde gözlemlenen dalgalanmalar devam ederken, Bitcoin dokuz bin dolar üzerindeki seviyesini korudu ve piyasa hacmi 460 milyar doların üzerine çıktı

Bitcoin'in piyasa hacmi 460 milyar doların üzerine çıktı
Toplam 10,688 adet piyasada işlem gören 1,610 adte kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.96’lık bir artışla 9,768 dolara yükselirken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi 166 milyar 208 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.1’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 71’i artarken, yüzde 35.25’lik bir artışla en çok Loom Network arttı. En yüksek hacimli ilk 10 arasından son 24 saatte sekizi artarken, yüzde 11.05’lik bir artışla en çok Ethereum yükseldi.

Piyasadaki genel artış eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi sabah saatlerine göre yedi milyar dolara denk gelen yüzde 1.5’lik bir artışla 460 milyar 498 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 30 milyar 645 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

- Bitcoin yüzde 5.96
- Ethereum yüzde 11.05
- Ripple yüzde 8.82
- Bitcoin Cash yüzde 1.30
- Litecoin yüzde 8.16
- Stellar yüzde 1.49
- IOTA yüzde 5.81
- NEO yüzde 2.90 yükselirken
- EOS yüzde 3.75
- Cardano yüzde 1.93 düştü.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Facebook'a göre kredi

Facebook'a göre kredi
Köprü ve otoyollardan 900 milyon liralık kaçak geçişe de af

Köprü ve otoyollardan 900 milyon liralık kaçak geçişe de af
Emekliye hem ikramiye hem zam!

Emekliye hem ikramiye hem zam!
Kamu yönetimi yeniden şekillendi

Kamu yönetimi yeniden şekillendi
Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı

Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı
Apple hisseleri rekor kırdı

Apple hisseleri rekor kırdı
Beymen halka arzdan vazgeçti

Beymen halka arzdan vazgeçti
Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık

Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık
'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'

'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'
Rusya'nın domates üretimi arttı

Rusya'nın domates üretimi arttı
4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)