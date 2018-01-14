Bitcoin'in rakibi Ethereum rekor kırmaya devam ediyor!

Dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum
yılbaşından bu yanaki yükselişine devam ederek hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.
2018 yılına 736 dolardan başlayan Ethereum
geçen 2 haftalık süre içerisinde yüzde 93 artışla 1.423 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ethereum şu sıralar dolar
karşısında günlük bazda yüzde 2,60 artışla 1.340 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
Ethereum
geçen yıl yüzde 15 bin 500 değer kazanmıştı. Buna karşın geçen 3 yılda yüzde 6 bin 200 değer kazanan en büyük kripto para olan Bitcoin
şu sıralar yüzde yüzde 3,19 düşüşle 13 bin 745 dolardan, en büyük üçüncü kripto para Ripple
ise yüzde 8,58 düşüşle 1,88 dolardan işlem görüyor.
Can Hakman