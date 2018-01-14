Bitcoin'in rakibi Ethereum rekor kırmaya devam ediyor!

Can Hakman

Dünyanın en büyük ikinci kripto parasıyılbaşından bu yanaki yükselişine devam ederek hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.2018 yılına 736 dolardan başlayangeçen 2 haftalık süre içerisinde yüzde 93 artışla 1.423 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ethereum şu sıralarkarşısında günlük bazda yüzde 2,60 artışla 1.340 dolardan işlem görmeye devam ediyor.geçen yıl yüzde 15 bin 500 değer kazanmıştı. Buna karşın geçen 3 yılda yüzde 6 bin 200 değer kazanan en büyük kripto para olanşu sıralar yüzde yüzde 3,19 düşüşle 13 bin 745 dolardan, en büyük üçüncü kripto paraise yüzde 8,58 düşüşle 1,88 dolardan işlem görüyor.