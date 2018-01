Bitcoin'li saadet zinciri ile gündeme gelmişti... Şimdi Kyani ile para topluyor

YİNE AYNI İSİM



GİRİŞ 2 BİN 500 TL



KANUN, ‘PİRAMİT SATIŞ’ İÇİN ‘DOLANDIRICILIK’ DİYOR

‘PARAYI ALDIKTAN SONRA NE ARAYAN VAR NE SORAN’

İdil Janet Demiray

Bitcoin’le saadet zinciri yapan kadın marketingci, şimdi de sağlıklı yaşam ürünü satan ABD’li “Kyani” şirketinde.Vitamin ürünlerini saadet zinciriyle pazarlayan sistemin Türkiye ayağında, “Bitcoin’le saadet inciri” haberinde adı geçen sistemin yöneticisi Fatma A. var. Otel toplantılarında tanıtılan Kyani sistemi, “Ürünü hem kullan hem de sat” sloganını kullanıyor.Türkiye, piramit pazarlama sistemini 90’lı yıllarda Kenan Şeranoğlu ile tanıdı. 26 ülkede faaliyeti olan “Titan”ın Türkiye direktörü Şeranoğlu, hayali bir ürün için katılımcıları sisteme davet ederken, her yeni üye üzerinden büyük paralar kazandırmayı vaat ediyordu. Titan’la o dönem binlerce kişi mağdur oldu. Şeranoğlu, 10 yıl hapis yattı, 2008’de tahliye edildi.Titan, yıllar içinde hem isim hem de senaryo değiştirdi. Yeni nesil Titan’da ürünler de var. Network marketing adıyla pazarlanan yöntem 4 Eylül 2017’de gazetelerde haber olmuştu. Muhabirimizin müşteri gibi buluşup görüştüğü sistem yöneticisi Fatma A., Bitcoin alıp sattıklarını, 975 TL ile girilen sistemde, zincire eklenen her üyeden ek gelir elde edildiğini, günlük kazancın 5 bin TL’yi bulduğunu söylüyordu.Fatma A., 3 ay sonra bu kez Kyani ile karşımıza çıktı. ABD merkezli şirket, sağlıklı yaşam ürünlerinin 64 ülkede lisansını aldığı iddiasında. Kyani’de omega 3, vahşi Alaska yabanmersinli besin takviyeleri ile cilt bakım ürünleri satılıyor.“Kendi işinin patronu olmak isteyen biri” kimliğiyle aradığımız Fatma A.’nın davetiyle İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki plazada katıldığımız toplantıda, ürünlerden çok sistemin nasıl paranıza para kattığı anlatıldı. Toplantıda her kesimden insan vardı. Salona girenlerin bir kısmı distribütör olduğunu ifade etti, kimi işini bırakıp Kyani’de çalışmaya başladığını...Sisteme 2 bin 500 TL ödeyip giren kişiye ilk ay 10 bin TL kazanç vaat ediliyor. Çok üye ile “diamond”, “saphire” seviyelerine yükseltiliyor, cruise tatili yapıyorsunuz. 1.5 saat süren toplantının ardından, ilk kez toplantıya gelenlere dahil olup olmayacakları soruluyor.Ticaret ve iş hukuku uzmanı Avukat Mehmet Ali Taşkın, bu yolla satış yapanların dolandırıcılık suçu işleyeceğini kaydetti. Taşkın, şöyle dedi: “2014 Haziran’da yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a kadar, piramit satış yapan şirketlerin kurulmasını engelleyen düzenleme yoktu. Kanunun 80. maddesi, piramit satış ve network marketing sistemini yasaklıyor. Bu faaliyet alanı içerisinde bir şirket kurmak mümkün değil. Bu sistemde yer alan şirket yetkililerinin işlediği suç TCK’nın 157. maddesinde belirtilen dolandırıcılık suçudur ve 5 yıla kadar hapis öngörür.”KYANI ile ilgili internette çok sayıda şikâyet var. İşte bunlardan bazıları:- “Arkadaş çevrem bu işleme çekilmek istenmektedir. 1890 TL ile milyonlar kazanmayı hayal ediyordum, yokmuş böyle bir şey.”- “İnsanları kandırmak için hayalleriyle oynuyorlar. ‘Hep beraber zengin olacağız’ gibi sözlerle insanların duygularıyla oynayıp kalitesiz ürünlerle 2 bin TL’nizi sermaye adı altında alıyorlar. Sonra ne arayan var ne soran.”- “Paramı geri istedim vermediler. Parayı alana kadar eve arabalarla bırakmalar, hayaller, banka hesapları; parayı ödedikten sonra bir şey kalmıyor. Dava açacağım.”(Habertürk)