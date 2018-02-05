Bitcoin soygununda kuzen tutuklandı

Sakarya'da kuzeninin iş yerinden bitcoin serverının çalınmasıyla ilgili aranan Sevgi Asan, cihazlarla birlikte savcılığa teslim oldu

05 Şubat 2018, Pazartesi 23:37
Bitcoin soygununda kuzen tutuklandı
Geçen ay Akyazı’da bilişim ofisinden sanal para ’Bitcoin’ serverlarının da bulunduğu 450 bin lira değerindeki cihazlar çalındı.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI


İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan R.A. ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OLAYA KUZEN DE KARIŞTI


Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının tamamını incelemesinin ardından olaya iş yeri sahibi Yunus Emre Asan’ın kuzeni Sevgi Asan’ın da karıştığını tespit etti.

Hakkında yakalama kararı bulunan Sevgi Asan çalınan serverları teslim ederek Akyazı Cumhuriyet Savcılığı’na teslim oldu.

Sevgi Asan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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