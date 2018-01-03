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Bitcoin yüzde 11 yükseldi

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri yüzde 11 artış göstererek son üç gündeki kayıplarının büyük bölümünü geri kazandı

Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 30 Aralık 2017'de yüzde 11,5, dün de yüzde 2,7 değer kaybettikten sonra 12 bin 835 dolara kadar gerilemesinin ardından yaklaşık yüzde 11 yükseldi.
 

BİTCOİN YÜZDE 11 YÜKSELDİ 


 Güne 13 bin 480 dolardan başlayan Bitcoin 15 bin 275 dolara kadar tırmanmasının ardından yerel saatle 15:45'te (TSİ 23:45) 14 bin 979 dolardan işlem gördü ve yüzde 11,1 prim yaptı.

 Founders Fund 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın aldı

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'li yatırımcı Peter Thiel'in ortağı olduğu ve girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund adlı şirket 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın aldı.

 Uzmanlar, uluslararası ödeme sistemi PayPal'ın kurucu ortaklarından olan ve 2004'te Facebook'a ilk dışardan yatırım yapan Thiel'in Bitcoin satın almasının yatırımcılara güven verdiğini belirterek, sanal para birimine talebin artabileceğini vurguladı.

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