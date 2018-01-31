Bitcoin, yüzde 31 değer kaybetti

Dünya gazetesinin haberine göre sanal para Bitcoin
, ocak ayını Aralık 2013'ten bu yana görülen en büyük aylık düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.
Facebook
'un dijital paralarla ilişkili reklamları yasaklama kararı ve ABD
, Çin
, Güney Kore
gibi ülkelerde regülatörlerin denetimlerini artırma adımları ile ocak ayı, dijital para yatırımcılarının unutmak isteyecekleri bir döneme dönüşmüş durumda.
Bitcoin'de bu ay değer kaybı yüzde 31 civarına ulaştı. Ethereum
, Ripple
gibi rakipleri de ocak ayında geriledi.
Bitcoin
fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 1.97 kayıpla 9.837 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Nazlı Erdol