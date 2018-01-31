Bitcoin, yüzde 31 değer kaybetti

Nazlı Erdol

Dünya gazetesinin haberine göre sanal para, ocak ayını Aralık 2013'ten bu yana görülen en büyük aylık düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.'un dijital paralarla ilişkili reklamları yasaklama kararı vegibi ülkelerde regülatörlerin denetimlerini artırma adımları ile ocak ayı, dijital para yatırımcılarının unutmak isteyecekleri bir döneme dönüşmüş durumda.Bitcoin'de bu ay değer kaybı yüzde 31 civarına ulaştı.gibi rakipleri de ocak ayında geriledi.fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 1.97 kayıpla 9.837 dolar seviyesinden işlem görüyor.