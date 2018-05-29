Bithumb, 11 ülkede işlemleri durdurdu
Kripto para piyasasını en sıkı şekilde düzenleyen ülkelerin başında gelen Güney Kore’de faaliyet gösteren Bithumb, kara para aklamaya karşı önlem almak için 11 ülkeden kripto para ticaret işlemleri almayı bıraktı
Kripto para piyasasına sıkı kanunlar getiren Güney Kore, en son tüm borsalara kara para aklamaya karşı proaktif önlemler alma zorunluluğu getirmişti. Dünyanın en büyük beşinci kripto para borsası konumundaki Bithumb da bu doğrultuda 11 ülkeden işlemleri yasakladığını duyurdu.
Habertürk'ün haberine göre; Bithumb’ın artık işlem kabul etmediği ülkeler ise Etiyopya, İran, Irak, Sırbistan, Sri Lanka, Trinidad ve Tobago, Tunus, Vanuatu, Yemen ve Suriye olarak sıralandı.
Bu ülkeler, kara para aklamayı engellemek amacıyla kurulan uluslararası organizasyon Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) tarafından işbirliği yapmayan devletler olarak tanımlanıyor.