Bitlis'te 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Can Hakman

Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:"İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 50 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 1 adet P114 G19C Semi Automatic Cal 9 mm tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 4 adet 7.65 mm çapında dolu fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araçta bulunan H.T ve S.A isimli şahıslar hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak veya nakletmek' suçlarından adli tahkikat başlatıldı."DHA