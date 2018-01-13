Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

Serap Belovacıklı

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığının emir komutasında, 10. Piyade Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendiği belirtildi.Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde ele geçirilen el yapımı patlayıcı maddenin yerinde imha edildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.