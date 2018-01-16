Bitlis'te onlarca öğrenci sinemayla buluştu

Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, projeyle birlikte sinemaya gitmeyen çocuğun kalmamasını hedeflediklerini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen proje sayesinde ilçe merkezi ve köylerimizde eğitim gören ortaokul öğrencileri, düzenlediğimiz etkinlikte film keyfi yaşayacak. Bu etkinlik sayesinde çocuklarımızı biraz olsun ders ortamından kurtarıp bu tür sosyal aktiviteler ile onların tarihi ve kültürel bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktayız.
Aynı zamanda öğrencilerimizde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlayıp onların kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz"
dedi.
Salih BEŞKARDEŞ/DHA
Senim Tanay