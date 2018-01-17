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Bitlis'te özel güvenlik bölgesi uygulaması

Bitlis il merkezi ile Tatvan, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçelerindeki bazı alanlar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Bitlis'te özel güvenlik bölgesi uygulaması
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 17-31 Ocak tarihlerinde 4 ilçe ve il merkezindeki bazı bölgelerin ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda; söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerindeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından bazı bölgeler 15 gün süreyle 17 (dahil) Ocak 2018 - 31 (dahil) Ocak 2018 tarihleri arasında geçici ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir" denildi.
    
Açıklamada, ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yayınlandığı belirtildi.
 


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