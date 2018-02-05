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Bitlis’te PKK mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda mühimmat, yüklü miktarda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis’te PKK mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi
Hizan ilçesine bağlı Karaağaç Köyü kırsalında, jandarma ekipleri tarafından  PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

SİLAH VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ


Operasyonlarda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 1 el yapımı patlayıcı, yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat karışımı patlayıcı madde, 1 roketatar antitank mühimmatı ile muhtelip yaşam malzemeleri ele geçirildi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ


Ele geçirilen mühimat ve patlayıcılar uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.


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