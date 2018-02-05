Bitlis’te PKK mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

SİLAH VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Mine Bozkurt

Hizan ilçesine bağlı Karaağaç Köyü kırsalında, jandarma ekipleri tarafından PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi.Operasyonlarda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 1 el yapımı patlayıcı, yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat karışımı patlayıcı madde, 1 roketatar antitank mühimmatı ile muhtelip yaşam malzemeleri ele geçirildi.Ele geçirilen mühimat ve patlayıcılar uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.