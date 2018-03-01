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Bitlis'te PKK sığınaklarına operasyon

Bitlis’te jandarma ekiplerince sürdürülen operasyon kapsamında 2 adet sığınak ve 3 adet terörist mevzii imha edildi.

Bitlis'te PKK sığınaklarına operasyon
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Yukarıölek köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 28 Şubat 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve güvenlik korucularının katılımıyla operasyon icra edildiği belirtildi.


Açıklamada, "Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde; 2 adet sığınak, 3 adet terörist mevzii, toprağa gömülü şekilde 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 11 adet fişek, 3 adet el bombası, 10 adet tüp, çok sayıda örgütsel doküman ile çeşitli cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, delil niteliği taşımayan malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
 


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