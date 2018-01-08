Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Serap Belovacıklı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyü ve Güroymak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çallı, Saklı, Işıklı ve Cevizyatağı köyü bölgelerinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 Ocak 2018 günü saat 23.59’dan itibaren kaldırıldığı belirtildi. Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Koçyiğit köyü ve Koçyiğit köyüne bağlı Doyumlu mezrası, Ekinli köyü ve Ekinli köyüne bağlı Deliktaş mezrası, Karlıtepe, Tutumlu ve Gürece köyü bölgelerinde ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Ocak 2018 salı günü saat 23.59’dan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 Ocak 2018 günü saat 23.59’dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.