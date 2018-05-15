Bitlisli 2 bin kadın farklı kültürlerle tanıştı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kentte ihmal edilen sosyal belediyecilik hizmetlerine de ağırlık veriyor.

Belediye, kadınların sosyal hayata katılarak vakitlerini en güzel şekilde geçirmesi ve farklı kültürlerle tanışması için çevre illerdeki tarihi ve inanç turizminde önemli potansiyele sahip mekanlara geziler düzenledi.

Bitlisli kadınlar için tüm imkanları seferber eden belediye, belirli aralıklarla düzenlediği gezilerle aralarında bugüne kadar il dışına hiç çıkmamış kadınların da bulunduğu 2 binin üzerinde kadını farklı kültürlerle buluşturdu.

"KADINLAR FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIMA FIRSATI BULDU"

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye başkan vekili olarak göreve başladığından bu yana kadınların sosyal hayatta vakit geçirebilecekleri alanların bulunmamasından dolayı çok fazla şikayet ve talep aldığını söyledi.

Yaptıkları araştırma sonucu kentte kadınların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi dışında başka gidecek bir yerlerinin olmadığını tespit ettiklerini anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Kadınların vakit geçireceği, el emeği göz nuru ile yaptıkları el ürünlerinin satışını yaparak aile bütçesine katkı sunacakları bir mekanın olmamasından dolayı ciddi bir boşluk vardı. Belediye olarak kent merkezinde Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi projesini hazırlayarak yapımını tamamladık. Kadınlar günün belli saatlerinde gidip orada hem vakit geçireceği hem de yaptıkları ürünleri satacakları mekanı hizmete sunduk. Bu çok teveccüh gördü. Çünkü kadınların aile bütçesine katkı sunması adına el ürünlerinin değerlendirileceği mekanlar çok önemli. En önemlisi de bu mekan ilimizi ziyaret eden ve el sanatlarında neler var diyenlere gösterebileceğimiz bir adres. Bu mekanı ilimizin hizmetine kazandırdık. Kadınlarımız bu mekanda satış yapabilecek, çocukları da burada vakit geçirebilecek."

Ustaoğlu, kadınların özellikle komşu illerin kültür ve inanç turizminde önemli mekanlarını gezmelerinin en doğal hakları olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda Veysel Karani, Siirt'in Tillo ilçesi, Anadolu'ya giriş kapısı olan Bitlis'in Ahlat ilçesi ile birçok çevre il ve ilçelere gezi düzenlediklerini kaydeden Ustaoğlu, "Sosyal hizmet adına her hafta sonu bazen de hafta içi talebe göre kadınlara bu mekanları gezdiriyoruz. Yol masrafı ve kumanyalarını karşılıyoruz. Bu tarihi yerler inancımız ve kültürümüzde çok önemli mekanlardır. Farklı kültürleri tanıma fırsat buldular. Sene başında bu mekanlara gezi düzenlenmesi için talep daha da fazlalaştı. Şu ana kadar kültür ve turizm adına 2 binden fazla kadını farklı kültürlerle buluşturduk. Bu faaliyetlerimiz devam edecektir." diye konuştu.

"BELEDİYE SAYESİNDE ÇOK MUTLUYUZ"

Siirt'in Tillo ilçesine düzenlenen geziye katılan Yıldız Mermer, kendileri için bu imkanları sağlayan Bitlis Belediyesine teşekkür ederek, "Bu geziden önce yine Ahlat ilçesine giderek oradaki tarihi yerleri gördük. Orada piknik yaptık ve çok güzel yerler gezdik. Belediye sayesinde çok mutluyuz. Belediye eğer bu etkinlikleri yapmasaydı, bu yerleri göremezdik. Bundan sonra da yapmasını istiyoruz." dedi.

Hiranur Yalçın da köyde oturdukları için gezmeye çok fazla imkanlarının olmadığını aktararak, "Belediye sayesinde Siirt'e geldik. Hafta sonumuzu dolu dolu geçireceğiz. Belediyenin bize çok yardımı dokundu. Tek başımıza gezmeye kalksak bile imkanımız olmadığı için gezemiyoruz. Onların sayesinde geziyoruz. Gittiğimiz yerlerin tarihi ve turistik yerlerini geziyoruz. Bizi çok iyi ağırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

AA