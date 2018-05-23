İlçeye bağlı Aladana köyü kırsalında meydana geldi. Koyunlarını yaylaya otlatmaya götüren Yusuf Kıdat (11) isimli çocuk, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kıdat’ın cesedi, vatandaşlar tarafından katırların sırtında battaniyeye sarılı halde köy merkezine, oradan da otopsi için ambulansla Hizan Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.