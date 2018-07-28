Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kavakbaşı beldesine bağlı bazı mahalle, köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi" denildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN BÖLGELER

Çimenli Mahallesi ve Çimenli Mahallesi’ne bağlı Varan ile Ardıç mezrası, Kavakbaşı beldesi Yüksekova Mahallesi, Kapaklı köyü, Küllüce köyü, Kayabaşı köyü, Koyunlu köyü, Alıcık köyü, Çitliyol köyü ve Çitliyol köyüne bağlı Çevreli mezrası (Kalerabat); Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü, Çallı köyü, Çallı köyüne bağlı Işıklı mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiştir.

"İKİNCİ BİR EMRE KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİR"

Bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince 28 Temmuz 2018 Cumartesi gününden itibaren her gün 19.00-05.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.







