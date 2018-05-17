Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis- Diyarbakır karayolu üzerindeki kontrol noktasında takibe aldığı TIR'ı durdurdu. Narkotik köpek yardımıyla yapılan aramalarda, TIR'ın doresinde bidonlar içine yerleştirilmiş, değeri 4,5 milyon TL olduğu açıklanan 73 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü F.T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA