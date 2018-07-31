Bixby nedir nasıl kullanılır

Bixby, gelişmiş bir sanal asistan. Merak ettikleriniz için araştırmalar yapmanıza imkan tanıyan, ihtiyacınız olan her anda yanınızda beliren ve dahası, rutinlerinizi takip ederek size öneriler de sunarak hayatınızı her zamankinden daha kolay hale getirmeyi amaç edinen bir asistan.

Samsung’un yeni gözbebeği Galaxy A6+, Bixbysanal asistan sayesinde oldukça gelişmiş ve bunun yanında kolay bir kullanım sunuyor. İşte bu sanal asistanla Galaxy A6+’da yapabileceklerimiz…

BİXBY HOME'A MERHABA

Telefonunuz ana ekrandayken sağa doğru kaydırırsanız, BixbyHome ile karşılaşıyorsunuz. BixbyHome ekranında günlük programınızdan özel günlere, konumunuza yakın yerlere, sosyal medya hesaplarınızdaki gelişmelerden önemli haberlere kadar pek çok detayı rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Tabii tercihlerinizi istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz da. Böylece BixbyHome, bir süre sonra sizin alışkanlıklarınızı öğrenerek size özel öneriler de sunmaya başlıyor.

BİXBY VİSİON İLE GÖZÜNÜZE ÇARPANDAN DAHA FAZLASINI GÖRÜN

BixbyVision sayesinde kameranızın çekim yetenekleri artıyor ve bu da hayatınızı kolaylaştırıyor. Uygulamayı açtığımızda, bizi 4 farklı başlık karşılıyor. Bunlar: Metin, Görüntü, Yer ve QR kodu.

Metin seçeneğini işaretleyerek gerçek zamanlı tercümeler yapabilirsiniz. Bu, özellikle bir yurt dışı seyahatiniz esnasında, bilmediğiniz yabancı kelimeleri anında Türkçeleştirebilmeniz için çok önemli.

Görüntü seçeneğini işaretleyerek de benzer öğeleri arayabilir, hatta internet üzerinden de anında aramalar yaparak çok daha fazla bilgiye kavuşabilirsiniz.

Yer seçeneğini işaretleyerek bulunduğunuz konum, konumunuza yakın mekanlar ve ulaşım detayları gibi bilgilere rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Foursquare destekli bu özellik, kameranızı bir anlamda pusulaya çeviriyor diyebiliriz.

Ve QR kodu seçeneği sayesinde de QR kod okutması yapabiliyorsunuz.

Kısaca özetlemek gerekirse Samsung, Bixby ile size daha gelişmiş ve daha kolay bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.