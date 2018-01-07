Bizim Aile'nin küçük Tuncay'ı Münir Özkul'u anlattı: O benim babamdı

Münir Özkul'un eşi Umman Özkul yıkıldı (Umman Özkul kimdir?)

"ONUN SON HALİNİ GÖRMEYİ ÇOK İSTERDİM"

Çiğdem Saltık

93 yaşında hayatını kaybedeniçin bugün saat 11.00'de'nde bir tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonraZincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.'la birlikte Bizim Aile, Gülen Gözler, Şaşkın Ördek filmlerinde rol alan Tuncay Akça, "Ustaların ustasıydı" dediği Münir Özkul için şöyle konuştu:"Onu kelimelerle anlatamazsınız. İnsanın boğazı düğümleniyor konuşurken. Babamızdı, ustamızdı her şeyimizdi. Benim hayatımda çok ayrı bir yeri vardır. Bizim Aile'de ve Şaşkın Ördek'te babamı, Gülen Gözler'de ustamı, Hababam Sınıfı'nda hocamı oynadı. Onlarca filmde onunla kamera karşısına geçtim. Hep gidip görmek istiyordum, eşi 'görmeseniz daha iyi' diyordu. Biz de saygısızlık olmasın diye ısrar etmiyorduk. Ama içimde ukde kaldı onu son bir kez görememek."