Bizim Aile'nin küçük Tuncay'ı Münir Özkul'u anlattı: O benim babamdı

93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Münir Özkul
için bugün saat 11.00'de Muhsin Ertuğrul Sahnesi
'nde bir tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Münir Özkul'un cenazesi
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul yıkıldı (Umman Özkul kimdir?)
Münir Özkul
'la birlikte Bizim Aile, Gülen Gözler, Şaşkın Ördek filmlerinde rol alan Tuncay Akça, "Ustaların ustasıydı" dediği Münir Özkul için şöyle konuştu:
"ONUN SON HALİNİ GÖRMEYİ ÇOK İSTERDİM"
"Onu kelimelerle anlatamazsınız. İnsanın boğazı düğümleniyor konuşurken. Babamızdı, ustamızdı her şeyimizdi. Benim hayatımda çok ayrı bir yeri vardır. Bizim Aile'de ve Şaşkın Ördek'te babamı, Gülen Gözler'de ustamı, Hababam Sınıfı'nda hocamı oynadı. Onlarca filmde onunla kamera karşısına geçtim. Hep gidip görmek istiyordum, eşi 'görmeseniz daha iyi' diyordu. Biz de saygısızlık olmasın diye ısrar etmiyorduk. Ama içimde ukde kaldı onu son bir kez görememek."
Çiğdem Saltık