Bizim en büyük sıkıntımız çalışacak işçi bulamamak

Kastamonu denince akla ilk gelen yiyecekler arasında helva ve lokum da var. Bizde o bölgenin en ünlü dükkanlarından birine uğruyoruz. Sattıkları ürünlerin imalatçılığını da yapan Adem Bodur (40), “Üretim ve satış yerlerinde toplam 100 kişi çalışıyor. Primleri günü gününe ödüyoruz. Ancak, devlet primlerde biraz indirim yapsa, ben de bunu müşteriye yansıtırım aynı zamanda buraya birkaç kişi daha alırım” diyor.

İŞİN SONU İYİ DEĞİL

“Hükümetten isteğimiz; dövizin yükselişinin durması” diyen Adem Bodur şöyle devam ediyor: “Hammaddeye, oradan da müşteriye yansıyor. Bizim en büyük sıkıntımız personel. Çalışacak işçi bulamıyoruz. Yöresel ürün yapıp sattığımız için çıraklarımızı da kendimiz yetiştiriyoruz. Kastamonu halkı her işi beğenmiyor. Yeni nesil bu tür işlere itibar etmiyor, bizlerden sonra bu işler ne olacak, onu da bilmiyoruz.”