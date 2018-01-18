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Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz dudak dudağa! Cemil Kahrolacak

İlgiyle izlenen Bizim Hikaye dizisinin bu hafta yayınlanacak 18. bölümüne Barış ve Filiz'in öpüşme sahnesi damga vuracak

18 Ocak 2018, Perşembe 09:16
Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz dudak dudağa! Cemil Kahrolacak
Fox TV ekranlarının dizisi Bizim Hikaye'nin bu hafta yayınlanacak bölümüne Barış ve Filiz'in öpüşme sahnesi damga vuracak.


KENDİLERİNİ ÖPÜŞÜRLERKEN BULDULAR


Başrollerini Hazal Kaya ile Burak Deniz'in paylaştığı Bizim Hikaye'de bu hafta 18. bölümüyle ekrana gelecek. Filiz'i düğünden kaçıran Barış, kendini affettirmenin yollarını arıyor. Bu esnada yakınlaşan ikili, bir anda kendilerini öpüşürken buluyorlar.


CEMİL, İKİLİYİ DUDAK DUDAĞA GÖRÜYOR


Evleneceği kadını bulmak için büyük çaba harcayan Cemil ise, ikiliyi öpüşürlerken görünce büyük hayal kırıklığı yaşayacak.



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