Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz dudak dudağa! Cemil Kahrolacak

Fox TV ekranlarının dizisi Bizim Hikaye'nin
bu hafta yayınlanacak bölümüne Barış ve Filiz'in
öpüşme sahnesi damga vuracak.
KENDİLERİNİ ÖPÜŞÜRLERKEN BULDULAR
Başrollerini Hazal Kaya ile Burak Deniz'in
paylaştığı Bizim Hikaye'de bu hafta 18. bölümüyle ekrana gelecek. Filiz'i düğünden kaçıran Barış, kendini affettirmenin yollarını arıyor. Bu esnada yakınlaşan ikili, bir anda kendilerini öpüşürken buluyorlar.
CEMİL, İKİLİYİ DUDAK DUDAĞA GÖRÜYOR
Evleneceği kadını bulmak için büyük çaba harcayan Cemil i
se, ikiliyi öpüşürlerken görünce büyük hayal kırıklığı yaşayacak.
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