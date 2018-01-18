Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz dudak dudağa! Cemil Kahrolacak



KENDİLERİNİ ÖPÜŞÜRLERKEN BULDULAR



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Elif Bayram

Fox TV ekranlarının dizisibu hafta yayınlanacak bölümüneöpüşme sahnesi damga vuracak.Başrollerinipaylaştığı Bizim Hikaye'de bu hafta 18. bölümüyle ekrana gelecek. Filiz'i düğünden kaçıran Barış, kendini affettirmenin yollarını arıyor. Bu esnada yakınlaşan ikili, bir anda kendilerini öpüşürken buluyorlar.Evleneceği kadını bulmak için büyük çaba harcayanse, ikiliyi öpüşürlerken görünce büyük hayal kırıklığı yaşayacak.