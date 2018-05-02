Bizim Hikaye dizisine Ayşen Gruda da katıldı

Çiğdem Saltık

Yapımcılığını MED Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt, Ebru Hocaoğlu ve Verda Pars'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli'nin oturduğu '' dizisineda katıldı.Usta sanatçı, 3 Mayıs Perşembe akşamı FOX’ta yayınlanacak 32. bölümden itibaren dizide 'Yedi Bela Aysel' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.73 yaşındakidizide, herkesin çekindiği bir karakteri canlandıracak. 'Shameless' dizisinin yerli versiyonu olarak çekilen Bizim Hikaye'de Hazal Kaya, Burak Deniz, Nesrin Cavadzade ve Reha Özcan gibi isimler rol alıyor.