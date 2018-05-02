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Bizim Hikaye dizisine Ayşen Gruda da katıldı

Usta sanatçı Ayşen Gruda'nın yeni projesi 'Bizim Hikaye' oldu

Bizim Hikaye dizisine Ayşen Gruda da katıldı
Yapımcılığını MED Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt, Ebru Hocaoğlu ve Verda Pars'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli'nin oturduğu 'Bizim Hikaye' dizisine Ayşen Gruda da katıldı.

Usta sanatçı Ayşen Gruda, 3 Mayıs Perşembe akşamı FOX’ta yayınlanacak 32. bölümden itibaren dizide 'Yedi Bela Aysel' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

73 yaşındaki Ayşen Gruda dizide, herkesin çekindiği bir karakteri canlandıracak. 'Shameless' dizisinin yerli versiyonu olarak çekilen Bizim Hikaye'de Hazal Kaya, Burak Deniz, Nesrin Cavadzade ve Reha Özcan gibi isimler rol alıyor.



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