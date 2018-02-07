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'Bizon Murat' lakaplı Murat Serhasi Toktaş tüberküloz teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı

Sokak müziğinin sevilen grubu Siya Siyabend'in kurucularından Murat Serhasi Toktaş, tüberküloz teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı

'Bizon Murat' lakaplı Murat Serhasi Toktaş tüberküloz teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı
Türkiye sokak müziği kültürünün sevilen temsilcisi Siya Siyabend grubunun kurucularından Murat Serhasi Toktaş, yoğun bakıma kaldırıldı. "Bizon Murat" lakabıyla bilinen Toktaş'a tüberküloz teşhisi konuldu. Süreyya Paşa Hastanesi'ne kaldırılan Bizon Murat'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Bizon Murat, Devrim Ck. ile 1995'te Siya Siyabend'i kurmuş, daha sonra Murat, Ahmet, Memduh, Okan, Pascal, Garbis, Orçun, Ferhat, Hakan ve diğer pek çok müzisyenle çalışmışlardı. Siya Siyabend, değişik tarzlarda birçok şarkı yarattı. Bunun yanı sıra kısa filmler için müzik yaptılar. Fatih Akın'ın yönetmenliğini yaptığı "Sound of İstanbul / Crossing The Bridge" adlı belgeselde yer aldılar.

"Sokak müziği yoktur, müzik sokakta olmalıdır" şiarını benimseyen Siya Siyabend 2008'den beri Erdem Göymen, Hakan Özboz, Murat Toktaş ve Devrim Ck ile 2010'da ise Cansun Küçüktürk'ün katılımıyla oluşan çekirdek kadrosuyla, diğer müzisyenler ve görsel sanatçılarla kayıtlar yapmaya, konserler vermeye devam ediyor.


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