'Bizon Murat' lakaplı Murat Serhasi Toktaş tüberküloz teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı

Can Hakman

Türkiye sokak müziği kültürünün sevilen temsilcisi Siya Siyabend grubunun kurucularından, yoğun bakıma kaldırıldı. "" lakabıyla bilinen Toktaş'a tüberküloz teşhisi konuldu.'ne kaldırılan Bizon Murat'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi.Bizon Murat, Devrim Ck. ile 1995'te Siya Siyabend'i kurmuş, daha sonra Murat, Ahmet, Memduh, Okan, Pascal, Garbis, Orçun, Ferhat, Hakan ve diğer pek çok müzisyenle çalışmışlardı. Siya Siyabend, değişik tarzlarda birçok şarkı yarattı. Bunun yanı sıra kısa filmler için müzik yaptılar.'ın yönetmenliğini yaptığı "Sound of İstanbul / Crossing The Bridge" adlı belgeselde yer aldılar."Sokak müziği yoktur, müzik sokakta olmalıdır" şiarını benimseyen2008'den beri Erdem Göymen, Hakan Özboz, Murat Toktaş ve Devrim Ck ile 2010'da ise Cansun Küçüktürk'ün katılımıyla oluşan çekirdek kadrosuyla, diğer müzisyenler ve görsel sanatçılarla kayıtlar yapmaya, konserler vermeye devam ediyor.