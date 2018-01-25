Bizonları anlatan sunucu canlı yaynda gülme krizine girdi!

Nazlı Erdol

’da her yılın ocak ayında düzenlenenhayvancılık fuarı çerçevesinde organize edilen(Bison Hump Day) etkinliğini anlatmaya çalışırken kendini kahkahalar atmaktan alamayan, daha sonrahesabından yayınladığı videonun altındaki yorumunda: “Bizon Kambur Günü? Kendimi tutabileceğimi mi düşündüler?” ifadelerini paylaştı.Videoda’li sunucu, ekranda görülmeyen mesai arkadaşı Mitch Jelniker’in kendisini güldürdüğünü açıklıyor.