Bizonları anlatan sunucu canlı yaynda gülme krizine girdi!

ABD’nin Colorado eyaletinde Denver merkezli ABC7 televizyonunun sunucusu Molly Hendrickson, bizonlarla ilgili bir haberi aktarırken canlı yayında kendini gülmekten alıkoyamadı

Bizonları anlatan sunucu canlı yaynda gülme krizine girdi!
Colorado’da her yılın ocak ayında düzenlenen National Western Stock Show hayvancılık fuarı çerçevesinde organize edilen Bizon Kambur Günü (Bison Hump Day) etkinliğini anlatmaya çalışırken kendini kahkahalar atmaktan alamayan Molly Hendrickson, daha sonra Instagram hesabından yayınladığı videonun altındaki yorumunda: “Bizon Kambur Günü? Kendimi tutabileceğimi mi düşündüler?” ifadelerini paylaştı.

Videoda ABD’li sunucu, ekranda görülmeyen mesai arkadaşı Mitch Jelniker’in kendisini güldürdüğünü açıklıyor.

 


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