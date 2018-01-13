Black Panther Marvel rekorunu kırdı

Gizem Burcu

Merakla beklenen süper kahraman filmi Black Panther'in (Kara Panter) ön satışa çıkan biletleri, 24 saatte Marvel evreninde rekor kırdı. Böylece Black Panther Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nı tahtından etti.16 Şubat 2018'de Türkiye'de seyircilerle buluşacak filmin Yenilmezler'in 207 milyon dolarlık açılış rakamını ya da serinin devam filmi Yenilmezler: Ultron Çağı'nın 191,2 milyon dolarlık açılış rakamını geçip geçemeyeceği şimdiden tartışılmaya başlandı.Serinin açılış rakamı sıralamasında 3. sırada da 179,1 milyon dolar ile "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı / Captain America: Civil War" yer alıyor.Ünlü süper kahramana bir kez daha Chadwick Boseman'ın hayat vereceği filmde, "Creed: Efsanenin Doğuşu" ile geniş kitlelerce sevilmeye başlayan Michael B. Jordan da filmin kötü adamı Erik Killmonger olacak.Babasının ölümünün ardından T'Challa, Wakanda'nın yeni kralı olur. T'Challa (Black Panther) hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner.Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir.İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır...