Black Panther, zirveye ortak oldu

Adem Özdoğan

Marvel evreninin 18. filmi olangeçtiğimiz hafta sonu vizyona girdi. Özellikle ABD’de önemli bir hayran kitlesine sahip olan bukahramanı, beklentilerin ötesinde bir açılışa imza attı. Yönetmen koltuğunda’in oturduğu film, ilk hafta sonunda 192 milyon dolarlık hasılatla, gelmiş geçmiş en iyi 5. açılışa imza attı.Hali hazırdaayının en iyi açılışı 2 sene önce vizyona girenfilmine aitti.’in Deadpool’u geçeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat kimse aradaki farkın bu derece fazla olacağını tahmin etmemişti. Deadpool ilk hafta sonunda 132 milyon dolarlık hasılata imza atarken, Black Panther 192 milyon dolarlık gelir elde etti.Elbette filmin bu kadar popüler olması direkt olarak’in popülaritesiyle ilgili değil. Bilindiği üzere bu yaz Avengers serisinin yeni filmi vizyona girecek. Şimdiye kadarki en kapsamlıfilmi için süper kahraman hayranları, büyük bir sabırsızlık içerisinde.Doğal olarak’in yeni Avengers filmi ile ufak ip uçları içeriyor olması, bu filmin gişesine de etki etti diyebiliriz.Bu arada filmin ülkemizde de vizyonda olduğunu hatırlatalım. Muhtemelen, ülkemizde diğer Marvel kahramanları kadar popüler olmayabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.