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Black Panther, zirveye ortak oldu

Marvel filmleri içerisinde de muazzam bir başarıya imza atan yapım, bu açılışla Avengers’ın ardından ikinci sırayı aldı
 

Black Panther, zirveye ortak oldu
Marvel evreninin 18. filmi olan Black Panther geçtiğimiz hafta sonu vizyona girdi. Özellikle ABD’de önemli bir hayran kitlesine sahip olan bu Marvel kahramanı, beklentilerin ötesinde bir açılışa imza attı. Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler’in oturduğu film, ilk hafta sonunda 192 milyon dolarlık hasılatla, gelmiş geçmiş en iyi 5. açılışa imza attı.

 Hali hazırda Şubat ayının en iyi açılışı 2 sene önce vizyona giren Deadpool filmine aitti. BlackPanther’in Deadpool’u geçeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat kimse aradaki farkın bu derece fazla olacağını tahmin etmemişti. Deadpool ilk hafta sonunda 132 milyon dolarlık hasılata imza atarken, Black Panther 192 milyon dolarlık gelir elde etti.

Elbette filmin bu kadar popüler olması direkt olarak Black Panther’in popülaritesiyle ilgili değil. Bilindiği üzere bu yaz Avengers serisinin yeni filmi vizyona girecek. Şimdiye kadarki en kapsamlı Avengers filmi için süper kahraman hayranları, büyük bir sabırsızlık içerisinde.

Doğal olarak Black Panther’in yeni Avengers filmi ile ufak ip uçları içeriyor olması, bu filmin gişesine de etki etti diyebiliriz.

Bu arada filmin ülkemizde de vizyonda olduğunu hatırlatalım. Muhtemelen Black Panther, ülkemizde diğer Marvel kahramanları kadar popüler olmayabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.


HADİ BE OĞLUM ZİRVENİN YENİ SAHİBİ OLDU



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