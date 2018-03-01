BlackBerry Ghost geliyor!

Adem Özdoğan

Geçtiğimiz yıl bu modern tasarım çizgisine geçmeyen üreticiler de 2018’de teker teker fikir değiştiriyor. Son olarakismini verdiği tasarım çizgisinde inat eden Sony’nin yeni bir tasarıma geçiş yaptığına tanık olmuştuk. Öyle görünüyor ki yakın zamanda BlackBerry’de tasarım çizgisini yenileyecek. Keza sızdırılanhakkındaki bilgiler ince çerçeveli bir tasarım hattını işaret ediyor.Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan, geçtiğimiz gün BlackBerry Ghost hakkında bazı bilgiler verdi. Blass, BlackBerry’nin yeni modelinin ince çerçeveli ya datarzında çerçevesiz bir tasarıma sahip olacağını belirtti. Ayrıca bu modelin üst segment bir cihaz olacağını ve Hindistan’da faaliyet gösterenisimli firma tarafından tasarlanacağını söyledi.Bu durumda, Hindistan’a özel bir model olarak da kalabilir. Zira’ın pazarlama, satış ve dağıtım işlerinden sorumlu olan, Hindistan dışında herhangi bir faaliyette bulunmuyor. Bu nedenden ötürü bu modelin global pazarda satışa sunulması pek de olası görünmüyor.Öte yandan dip not olarak belirtelim. BlackBerry cephesinden yapılan açıklamada şirketin geçtiğimiz yıl 800.000sattığı ve belirlenen hedefe ulaşıldığı dile getirildi.