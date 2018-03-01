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BlackBerry Ghost geliyor!

Geçtiğimiz yıl akıllı telefon sektöründe başlayan akım 2018’de de hız kesmeden devam ediyor. Artık üreticiler, yeni amiral gemisi modellerinde çerçevesiz ya da ince çerçeveli bir tasarım çizgisi benimsiyorlar.
 

BlackBerry Ghost geliyor!
Geçtiğimiz yıl bu modern tasarım çizgisine geçmeyen üreticiler de 2018’de teker teker fikir değiştiriyor. Son olarak Omnibalance ismini verdiği tasarım çizgisinde inat eden Sony’nin yeni bir tasarıma geçiş yaptığına tanık olmuştuk. Öyle görünüyor ki yakın zamanda BlackBerry’de tasarım çizgisini yenileyecek. Keza sızdırılan BlackBerry Ghost hakkındaki bilgiler ince çerçeveli bir tasarım hattını işaret ediyor.

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass, geçtiğimiz gün BlackBerry Ghost hakkında bazı bilgiler verdi. Blass, BlackBerry’nin yeni modelinin ince çerçeveli ya da iPhone X tarzında çerçevesiz bir tasarıma sahip olacağını belirtti. Ayrıca bu modelin üst segment bir cihaz olacağını ve Hindistan’da faaliyet gösteren Optiemus isimli firma tarafından tasarlanacağını söyledi.

Bu durumda BlackBerry Ghost, Hindistan’a özel bir model olarak da kalabilir. Zira BlackBerry KeyONE’ın pazarlama, satış ve dağıtım işlerinden sorumlu olan Optiemus, Hindistan dışında herhangi bir faaliyette bulunmuyor. Bu nedenden ötürü bu modelin global pazarda satışa sunulması pek de olası görünmüyor.

Öte yandan dip not olarak belirtelim. BlackBerry cephesinden yapılan açıklamada şirketin geçtiğimiz yıl 800.000 akıllı telefon sattığı ve belirlenen hedefe ulaşıldığı dile getirildi.
 

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