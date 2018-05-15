BlackBerry KEY2 için geri sayım başladı

Kanada merkezli şirket, KEY2 ile birlikte eski günlerine geri dönmeyi planlıyor. Özellikle Apple ve Samsung gibi güçlü markaların yer aldığı pazarda bir türlü kendisine yer edinemeyen BlackBerry, bu sefer iddialı geliyor. Halihazırda ülkemizde de satılan 2.500 TL fiyat etiketine sahip KEYone modelinin ikinci nesli olacak.





BlackBerry KEY2 özellikleri:





Boyutlar: 151.4 × 71.8 × 8.5mm;168g

Ekran: 4,5 inç (1620 x 1080 piksel) 433 PPI, çizilmeye karşı dayanıklı cam (Gorilla Glass 4)

İşlemci: 8 Çekirdekli Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

Hafıza: 6 GB RAM, 64GB dahili depolama, microSD ile 2 TB’a kadar genişletilebilir hafıza

Klavye: Kapasitif dokunuşlu ve arkadan aydınlatmalı 4 satırlık fiziksel QWERTY klavye

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Arka Kamera: 12 MP çift arka kamera, çift tonlu LED flaş

Ön Kamera: 8 megapiksel ön kamera

Parmak izi sensörü

5mm kulaklık girişi, FM Radyo

Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3.360 mAh büyüklüğünde pil