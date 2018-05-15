BlackBerry KEY2 için geri sayım başladı
Fiziksel klavyeden vazgeçemeyen BlackBerry, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 7 Haziran tarihinde KEY2 isimli yeni akıllı telefonunu tanıtacağını duyurdu
Kanada merkezli şirket, KEY2 ile birlikte eski günlerine geri dönmeyi planlıyor. Özellikle Apple ve Samsung gibi güçlü markaların yer aldığı pazarda bir türlü kendisine yer edinemeyen BlackBerry, bu sefer iddialı geliyor. Halihazırda ülkemizde de satılan 2.500 TL fiyat etiketine sahip KEYone modelinin ikinci nesli olacak.
BlackBerry KEY2 özellikleri:
Boyutlar: 151.4 × 71.8 × 8.5mm;168g
Ekran: 4,5 inç (1620 x 1080 piksel) 433 PPI, çizilmeye karşı dayanıklı cam (Gorilla Glass 4)
İşlemci: 8 Çekirdekli Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU
Hafıza: 6 GB RAM, 64GB dahili depolama, microSD ile 2 TB’a kadar genişletilebilir hafıza
Klavye: Kapasitif dokunuşlu ve arkadan aydınlatmalı 4 satırlık fiziksel QWERTY klavye
İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)
Arka Kamera: 12 MP çift arka kamera, çift tonlu LED flaş
Ön Kamera: 8 megapiksel ön kamera
Parmak izi sensörü
5mm kulaklık girişi, FM Radyo
Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3.360 mAh büyüklüğünde pil