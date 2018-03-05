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Blok zincir etkileşimli mesajlaşma uygulaması: SuchApp

Blockchain teknolojisiyle geliştirilen çok kanallı mesajlaşma uygulaması SuchApp, Türkiye pazarına giriş yapacak. 178 ülkede hizmet veren SuchApp’ın beş yıl içerisinde dünyada 400 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşması bekleniyor

Blok zincir etkileşimli mesajlaşma uygulaması: SuchApp
Blok zincir etkileşimli, çok kanallı mesajlaşma platformu SuchApp, Türkiye pazarına giriyor. Mart ayının üçüncü haftasında SuchApp yetkilileri, Türkiye’de bir tanıtım toplantısı yapacaklar. 178 ülkede, 16 planlanmış yerel sürümüyle görücüye çıkan SuchApp’ın beş yıl içerisinde dünyada 400 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşarak, ilk beş mesajlaşma uygulamasından birisi olması hedefleniyor. 1,5 milyon doları aşan geliştirme yatırımıyla hayat bulan SuchApp’ın bu hedefine ulaşması için 40 milyon dolar yatırım yapılacak.
 

İLK 5G MESAJLAŞMA SİSTEMİNİ OLUŞTURACAK


Sadece gerçek zamanlı mesajlaşma sağlamayan SuchApp, 4K yayınlı görüntü, ayrıntılı güvenlik, etkin topluluk, iş görüşmeleri gibi yeni ve güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor. SuchApp, dünyanın ilk 5G mesajlaşma sistemini oluşturmak için kurumsal düzeyde blockchain ekonomisi üzerine kurulmuş bir sosyal ağ gücü ile birleştiriyor.

Entegre dijital cüzdanda paranın dijital olarak taşınmasına imkân tanıyan SuchApp ile faturalar kolaylıkla ödenirken, finansal varlıklar da sorunsuz bir şekilde yönetiliyor. SuchApp ile herkese ve her yere para gönderimi yapılabiliyor.


2020'DE PAZAR 90 MİLYARI GEÇECEK


Sosyal medya/mesajlaşma endüstrisi dünya çapında 90 milyar dolarlık pazara sahip. Rakamın 2020 yılında 120 milyar doları geçmesi öngörülüyor. Ancak, bu endüstri fonksiyonellik konusunda 3 milyar kullanıcının beklentisini karşılamakta yetersiz kalıyor. SuchApp bu noktada, blok zincir teknolojisine dayalı, yepyeni özelliklere sahip yeni bir mesajlaşma ekosistemini Türkiye pazarına sunuyor.

SuchApp platformunda, dijital para ekosisteminde kullanıcılar SPSkoin altında birleşecek.

Bu token’in tüm büyük para birimleriyle takas edilebilecek ve ödeme yapma noktasında ulusal kurlara alternatif olacak.
SushApp’ın dijital paraların tüm dünyada yaygın halde kullanılmasında itici güce dönüşecek. Kullanıcılar, SuchApp ile kolayca satın alma işlemi yapabilecek ve sadakat ödülü olarak SPSkoin’i kazanabilecek.


UYGULAMAYLA NELER YAPILABİLİR?


Canlı yayın paylaşımı, dört kişiye kadar görüntülü sohbet.
Tam fonksiyonlu ticari mesajlaşma
Pazarlama
Müşteri sadakat programları
Canlı filtreleme ve görüntü düzeltme
Dijital cüzdan ve dijital para
Dijital parayı yönetebilmek için ayrıcalıklı debit/gift kartları
Binden fazla etiket.


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