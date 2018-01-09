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Blonde Redhead konseri kaçmaz: 20 Şubat'ta İstanbul'da!

Blonde Redhead, yeni EP’leri 3 O’clock sonrası Avrupa turnesi kapsamında 20 Şubat If Performance Hall Beşiktaş'ta! 

Blonde Redhead konseri kaçmaz: 20 Şubat'ta İstanbul'da!
Blonde Redhead, yeni EP’leri 3 O’clock sonrası Avrupa turnesi kapsamında, Freebird Agency ve Vera Müzik organizasyonu ile 20 Şubat Salı akşamı If Performance Hall Beşiktaş sahnesinde kendine sadık hayran kitlesini tüm dönemlerinden parçaların bulunduğu büyülü bir müzikal yolculuğa çıkaracak. 

New York’lu alternatif/indie topluluğun temelleri İtalyan ikizler Simone ve Amedeo Pace’in Berklee Music of College’da bir araya gelen Japon Kazu Makino ile birlikte kurdukları jazz trio ile atıldı.

1993 yılında, ismini DNA grubunun bir parçasından alan Blonde Redhead kuruldu ve 90’ların en önemli plak firmalarından Touch & Go etiketiyle yayınladıkları ‘Fake Can Be Just As Good’ ve ‘In an Expression of the Inexpressible’, ardından da 4AD’ye geçiş yaptıkları ‘Misery is a Butterfly’ albümleri ile eşsiz karakterlerini ortaya koydular. Art rock, indie ve shoegaze üçgeninde gezinen üçlü, kendilerine has stillerinde icra ettikleri müzikleriyle dinleyicilere her defasında yenilikler sunmaya devam etti.

Elephant Woman, Misery Is A Butterfly, Dr. Strangeluv gibi melankolik klasiklere imza atan topluluk, her birinde apayrı öyküler anlattıkları dokuz stüdyo albümü ile alternatif müzik sahnesinin en saygın ve öncü isimlerinden biri.


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