Blonde Redhead konseri kaçmaz: 20 Şubat'ta İstanbul'da!

Blonde Redhead, yeni EP’leri 3 O’clock sonrasıturnesi kapsamında,veorganizasyonu ile 20 Şubat Salı akşamısahnesinde kendine sadık hayran kitlesini tüm dönemlerinden parçaların bulunduğu büyülü bir müzikal yolculuğa çıkaracak.’lu alternatif/indie topluluğun temelleri İtalyan ikizler Simone ve Amedeo Pace’in’da bir araya gelen Japonile birlikte kurdukları jazz trio ile atıldı.1993 yılında, isminigrubunun bir parçasından alan Blonde Redhead kuruldu ve 90’ların en önemli plak firmalarındanetiketiyle yayınladıkları ‘’ ve ‘’, ardından da 4AD’ye geçiş yaptıkları’ albümleri ile eşsiz karakterlerini ortaya koydular. Art rock, indie ve shoegaze üçgeninde gezinen üçlü, kendilerine has stillerinde icra ettikleri müzikleriyle dinleyicilere her defasında yenilikler sunmaya devam etti.gibi melankolik klasiklere imza atan topluluk, her birinde apayrı öyküler anlattıkları dokuz stüdyo albümü ile alternatif müzik sahnesinin en saygın ve öncü isimlerinden biri.