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Blues müzisyenleri bir araya geliyor

Türkiye'de bir grup müzisyen tarafından kurulan Blues Derneği, Türkiye ve dünya müziğine katkı sağlamayı amaçlıyor

Blues müzisyenleri bir araya geliyor
Türkiye'de blues kültürünün desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla müzisyenlerden oluşan bir grup, Blues Derneği'ni kuruldu.

Müzisyenlerle müzikseverlerin bir araya gelerek etkileşmesi hedeflenen dernekte, hem yerel hem de uluslararası platformlarda projeler hayata geçirilecek.

Blues müzikle ilgili projelere fon, fikir ve iletişim desteği vermek, müzisyen jenerasyonları arasında köprü oluşturmak, kadınların blues müzikteki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, Türkiye ve dünya müziğine katkı sağlamak, derneği öncelikleri arasında yer alacak.

Blues müziğe merak duyan herkesin üye olabileceği dernekte, atölye ve eğitim çalışmaları, seminerler, yayınlar, festival ve konser faaliyetleri yapılacak.

Dernek üyeleri 20 Mayıs'ta Kadıköy Ağaç Ev'de gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında, katılımcılara mini bir konser verecek.

Kurucu üyeleri Göksenin Tuncalı, Dinçer Tuğmaner, Gürkan Özbek, Batu Mutlugil, Ozan Yuvarlak, Burak Ocakçı, Eray Arbak ve Cem Ayar'dan oluşan derneğin başkanlığını Göksenin Tuncalı, başkan yardımcılığını ise Dinçer Tuğmaner üstleniyor.

AA


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