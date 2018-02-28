BM, çalışanları için cinsel taciz yardım hattı kurdu

Birleşmiş Milletler (BM), çalışanlarının iş yerinde cinsel taciz konusunda gizli konuşma yapmasını sağlayacak bir yardım hattı kurdu

28 Şubat 2018, Çarşamba 10:29
BM, çalışanları için cinsel taciz yardım hattı kurdu
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 24 saat hizmet verecek yardım hattında tarafsız ve eğitimli kişilerin çalışacağını, iş yerinde taciz konusunda korunma ve destek bilgisi vereceklerini açıkladı.

ÖZEL BİR EKİP GÖREVLENDİRİLECEK

Antonio Guterres, cinsel taciz şikayetlerini soruşturmaktan İç Gözetim Hizmetlerinin sorumlu olacağını ve bu konuda özel bir ekibin görevlendirileceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri, cinsel tacize "sıfır tolerans" gösterileceğine dair verdiği sözü de yineledi.

Son yıllarda BM barış gücü askerlerinin, görev yaptıkları ülkelerde cinsel tacizde bulunduğu iddiaları gündemdeydi. BM çalışanlarından da cinsel tacize uğradıkları yönünde şikayette bulunanlar olmuştu.

 


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