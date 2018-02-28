BM, çalışanları için cinsel taciz yardım hattı kurdu

ÖZEL BİR EKİP GÖREVLENDİRİLECEK

Senim Tanay

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 24 saat hizmet verecek yardım hattında tarafsız ve eğitimli kişilerin çalışacağını, iş yerinde taciz konusunda korunma ve destek bilgisi vereceklerini açıkladı.Antonio Guterres,şikayetlerini soruşturmaktan İç Gözetim Hizmetlerinin sorumlu olacağını ve bu konuda özel bir ekibin görevlendirileceğini söyledi.BM Genel Sekreteri, cinsel tacize "sıfır tolerans" gösterileceğine dair verdiği sözü de yineledi.