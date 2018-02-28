15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

BM'den 'Afrin' çıkışı: Dikkat çeken detay!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirterek “Türk makamları, insani erişimi sağlama konusundaki istekliliklerini vurguladılar, Şam'dan yardım konvoylarının geldiğini görmek istiyoruz ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi” dedi.

BM'den 'Afrin' çıkışı: Dikkat çeken detay!
BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Lowcock, BM'nin kuşatma altındaki ve erişimin zor olduğu 10 bölgeye insani yardım ulaştırmaya hazır olduğuna ancak BMGK'nın insani ateşkes kararına rağmen erişim izni verilmediğine dikkati çekti.

Lowcock, Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden karara rağmen Doğu Guta'daki insani durumun hiçbir şekilde iyileşmediğini, hiçbir tıbbi tahliyenin gerçekleşmediğini ve sivillerin bölgeden ayrılamadığını belirterek, Rusya'nın Doğu Guta'da “günde beş saat insani mola” kararına ilişkin, “Beş saat içinde insani yardım konvoyu göndermek mümkün değil.” ifadesini kullandı.

GÖÇE ZORLANIYOR


Ateşkese rağmen daha fazla bombardıman, daha fazla ölüm ve yıkımın, daha fazla açlığın yaşandığını söyleyen Lowcock, 18 Şubat'tan beri Doğu Guta'da 580 kişiden fazla kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Lowcock, İdlib'deki çatışmalarda sivillerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini, aralık ayından beri 385 bin kişinin yerinden edildiğini ve nüfusunun yarısı daha önce yerinden edilmişler olan İdlib'de insanların yeniden na vurgu yaparak “Açlık ve ve hastalık, bombalardan daha fazla insanı öldürecek.” dedi.

 Afrin'deki gelişmelere de değinen Lowcock, “yerel yetkililer” şeklinde tanımladığı terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirterek “Türk makamları, (Afrin'e) insani erişimi sağlama konusundaki istekliliklerini vurguladılar, Şam'dan yardım konvoylarının geldiğini görmek istiyoruz ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi.” değerlendirmesinde bulundu.

"GELİŞİGÜZEL SALDIRILAR"


BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman ise uluslarası toplum olarak iki hafta sonra 8. yılına girecek savaşa son vermekte başarısız olduklarını söyledi.

Uluslararası hukuku ihlal eden tüm tarafları kınadıklarını belirten Feltman, “Suriye hükümetinin el-Nusra savaşçılarını hedef alma gerekçesiyle 400 bin sivilin yaşadığı Guta'da gelişigüzel saldırılar düzenlemesi hiçbir şekilde meşrulaştıramaz.” diye konuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi

JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızına ait olan daire satıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızına ait olan daire satıldı
Mehmet Dede tıklanma rekoru kırıyor

Mehmet Dede tıklanma rekoru kırıyor
Önce soyağacı şimdi de mezar yeri sorgulama

Önce soyağacı şimdi de mezar yeri sorgulama
Süper Ay Ardahanlıları büyüledi

Süper Ay Ardahanlıları büyüledi
İzmir'de sağanak yağmur dereyi taşırdı

İzmir'de sağanak yağmur dereyi taşırdı
AKOM’dan İstanbullulara buzlanma ve don uyarısı

AKOM’dan İstanbullulara buzlanma ve don uyarısı
THY'den kar yağışı uyarısı

THY'den kar yağışı uyarısı
Erdoğan devreye girdi ve tahliye gerçekleşti!

Erdoğan devreye girdi ve tahliye gerçekleşti!
Taksim Meydanı’nda şüpheli valiz paniği

Taksim Meydanı’nda şüpheli valiz paniği
Yurtiçi Kargo'dan Çarşı Kadın'a destek

Yurtiçi Kargo'dan Çarşı Kadın'a destek