BM'den Myanmar hükümetine uyarı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara zulmünün bölgesel bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

BM'den Myanmar hükümetine uyarı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara zulmünün bölgesel bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Hüseyin, Endonezya'da düzenlenen insan haklarıyla ilgili bir toplantıda yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete, soykırım ve etnik temizlik eylemlerinin de dahil olmuş olabileceğini belirtti.

"Myanmar, bölgenin güvenliğine şiddetli etkisi olabilecek ciddi krizle karşı karşıya." diyen Hüseyin, bugünün insan hakları ihlallerinin yarının çatışmalarına neden olacağını kaydetti.

Hüseyin, bu krizin, Arakan eyaletinde yaşayan Rohingyalara karşı 50 yıldır süren ayrımcılık ve şiddetin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Eğer Rohingya krizi dini kimliklere dayalı daha büyük bir çatışmaya neden olursa bunu izleyen ihtilaflar tehlike çanlarının çaldığını gösterir." ifadelerini kullandı.
 

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK


BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan, uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

AA


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