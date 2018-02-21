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BM'den uyarı: Cehennemi yaşıyor... Durdurun!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta'da davam eden çatışmalar nedeniyle 400 bin sivilin “yeryüzünde cehennemi yaşadığını” belirterek bütün askeri faaliyetlerin durdurulması çağrısı yaptı

21 Şubat 2018, Çarşamba 20:56
BM'den uyarı: Cehennemi yaşıyor... Durdurun!
BM Genel Sekreteri Guterres ve eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konulu oturumuna katıldı.

Konseyde konuşan Guterres, uluslararası toplumun krizleri önlemek yerine krizlere karşılık vermek için çok daha fazla zaman ve kaynak harcadığına dikkati çekti.

Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik yaklaşımın dengelenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, şunları söyledi:

“Hedefimiz, ülkelere, insanlara yüksek bedeller ödeten krizlerin çıkmasınını önlemeye yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak olmalı. Özellikle de şimdi BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki krize siyasi çözüm bulma sorumluluğunu yerine getirmesi gerek.”

 BAN: İSTİKRARI CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT EDİYOR


Doğu Guta'da yaşanan insani krizden son derece üzüntü duyduğunu belirten Guterres, “Doğu Guta bekleyemez, 400 bin sivil yeryüzünde cehennemi yaşıyor. Bütün askeri faaliyetlerin durması ve insani yardımlara ve tıbbi tahliyelere izin verilmesi çağrısı yapıyorum.” dedi.

Eski BM Genel Sekreteri Ban ise “Orta Doğu'da şimdi DEAŞ sonrası dönem için hazırlıklı olmalıyız.” ifadesini kullandı. BM Güvenlik Konseyi'nin şimdi Suriye'nin kuzeyine, ülkedeki iç savaşa, Golan Tepeleri'ndeki gerginliğe odaklanması gerektiğini söyleyen Ban, şunları kaydetti:

“Bu sorunlar, bölgesel istikrarı ciddi şekilde tehdit ediyor ve bölgedeki devletler arasında çatışmaları teşvik ediyor. Bu tür istikrarsızlıklar Suudi Arabistan ve İran'ı, İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirebilir. Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasındaki şiddet ve diğer bölgesel tehditler kontrolden çıkma potansiyeline sahip.”

RUSYA'DAN BMGK'YA ÇAĞRI


Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, BMGK'ye, Esed rejimin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki durumu görüşmek için toplanma çağrısı yaptı.


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