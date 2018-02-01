BM'den uyarı: Çözüme ulaşılmazsa gerçek bir trajedi olacak

Birleşmiş Milletlerin (BM) Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözmek için görevlendirdiği Özel Temsilci Matthew Nimetz, sorunun çözüme ulaşmamasının bölge için gerçek bir trajedi olacağı uyarısında bulundu

01 Şubat 2018, Perşembe 22:13
BM'den uyarı: Çözüme ulaşılmazsa gerçek bir trajedi olacak
Nimetz, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile görüştü.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Nimetz, sürecin, isim sorununa iki tarafın da çözüm aradığı bir seviyeye geldiğine dikkati çekti. 


'DOSTLUĞUN DEVAMI İÇİN DOĞRU ZAMAN'


Muhtemel çözümün tutarlı olduğunu dile getiren Nimetz, "Şimdi çözüme ulaşılması ve nihayetinde bölgenin ilerlemesi için doğru zaman. Ayrıca iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluğun devamı için de doğru bir zaman." ifadelerini kullandı.

Nimetz, hem Yunanistan hem de Makedonya'nın bu konudaki duruşlarında farklılıklar bulunduğunu ancak kendisinin iyimser olduğunu vurguladı. 

Teklif edilen isimlerin aynı zamanda kimlik değişimini dahil edip etmediği ile ilgili soruyu yanıtlayan Nimetz, şu ana kadar Yunanistan tarafından Makedonya halkının kimliğini inkar etme anlamına gelebilecek bir şey duymadığını söyledi.


'20 YIL SONRA NE OLACAĞINI BİLEMEYİZ'


Makedonya hükümetinin, halkın kimliğini koruma noktasında nitelikli olduğunu kaydeden Nimetz, "Eğer şimdi bir şey yapmazsak, zaman ilerliyor, yerinde durmayacak ve gelecek güvensiz olacak.

Eğer şimdi ilerlemezsek, 20 yıl sonra ne olacağını bilemeyiz. Bu sorun çözüme ulaşmazsa bölge için gerçek bir trajedi olacaktır." dedi.


'İSİM SORUNU VATANDAŞLAR İÇİN SON DERECE HASSAS'


Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da isim sorunun Makedonya halkı için son derece hassas olduğunu belirterek, vatandaşların bu konudaki gelişmeleri sadece büyük bir dikkatle değil, aynı zamanda kaygılı ve bazılarının da öfkeli takip ettiğini vurguladı. 

Çözüme ulaşılmasında Nimetz'in yardımının çok önemli olduğuna işaret eden Dimitrov, "Kamuoyunda dikkatli davranmamız çok önemli. Ancak kamuoyunda kırmızı çizgiler hakkında ne kadar konuşursak, o kadar az konuşma alanı oluşur ve sınırın her iki tarafındaki vatandaşlar için kabul edilebilir bir çözüm bulma şansı azalır." dedi.

Nimetz'in, ABD'deki müzakere sürecinde sunduğu fikirleri de değerlendiren Dimitrov, bunlar arasında "o kadar da kötü olmayan" ve "çok iyi olmayan ve endişe yaratan" fikirler bulunduğunu söyledi. 

Kimliğin isim sorunu ile ilgili müzakerelerde konu olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Dimitrov, "Çözümde kimliğe dokunulması gereken bir noktaya kadar gelirsek, maalesef çözüm olmayacak." diye konuştu.

Nimetz, temasları kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev'le de görüştü. Makedonya'dan önce ise Nimetz, Yunanistan'da bir dizi temasta bulunmuştu.


AB VE NATO'YA ÜYE OLAMIYOR


Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor. 

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti. 

AA


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