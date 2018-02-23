BM Güney Sudan'da çocukların önünde annelere tecavüz edildiğini açıkladı



BM GÜNEY SUDAN'DA SAVAŞ SUÇLARI MAHKEMESİ İSTİYOR

Can Hakman

(BM) insan hakları araştırmacısının raporuna göre,’daki çocuklar annelerine tecavüz edilmesini izlenmeye zorlandı. BBC’den aktarılan haberde, BM insan hakları özel raporunda Güney Sudan’da 40’a yakın resmi yetkilinin savaş suçlusu ya da insanlığa karşı suçtan kişisel olarak sorumlu olabileceği yer alıyor.’da yapıldığı iddia edilen 'vahşetten' sorumlu gösterilen 40 yüksek devlet yetkililerinden beşinin albay olduğu açıklandı.Raporda, birçok sivile işkence yapıldığı ve sakat bırakıldıkları yer alıyor. Ayrıca, kasabaların endüstriyel anlamda tamamen tahrip edildiği belirtiliyor.araştırmacıları, bir savaş suçları mahkemesi oluşturulması için kanıt toplamaya başladıklarını ve bu kanıtların yer aldığı bir raporu Cenevre’de bulunan BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunacaklarını açıkladı.parlamentosu onayından hala geçmediği için söz konusu mahkemenin henüz kurulmadığı belirtildi.Hükümet grupları arasında yaşanan kavgalara rağmenda, 2015’te bir barış anlaşması yapılmıştı.Güney Sudan’da 2013'ten itibaren süren iç savaş nedeniyle 50 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 milyon kişi ise ülke içinde yer değiştirerek sınır bölgelerindeki kamplara veya çatışma alanlarının dışına göç etmişti.