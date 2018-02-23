BM Güney Sudan'da çocukların önünde annelere tecavüz edildiğini açıkladı

BM özel raporunda, Güney Sudan'da çocuklarının önünde annelerine tecavüz edildiği ve birçok savaş suçunun işlendiği belirtildi.

BM Güney Sudan'da çocukların önünde annelere tecavüz edildiğini açıkladı
Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları araştırmacısının raporuna göre, Güney Sudan’daki çocuklar annelerine tecavüz edilmesini izlenmeye zorlandı. BBC’den aktarılan haberde, BM insan hakları özel raporunda Güney Sudan’da 40’a yakın resmi yetkilinin savaş suçlusu ya da insanlığa karşı suçtan kişisel olarak sorumlu olabileceği yer alıyor.

Güney Sudan’da yapıldığı iddia edilen 'vahşetten' sorumlu gösterilen 40 yüksek devlet yetkililerinden beşinin albay olduğu açıklandı.
 
Raporda, birçok sivile işkence yapıldığı ve sakat bırakıldıkları yer alıyor. Ayrıca, kasabaların endüstriyel anlamda tamamen tahrip edildiği belirtiliyor.


BM GÜNEY SUDAN'DA SAVAŞ SUÇLARI MAHKEMESİ İSTİYOR

 
BM araştırmacıları, bir savaş suçları mahkemesi oluşturulması için kanıt toplamaya başladıklarını ve bu kanıtların yer aldığı bir raporu Cenevre’de bulunan BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunacaklarını açıkladı.
 
Güney Sudan parlamentosu onayından hala geçmediği için söz konusu mahkemenin henüz kurulmadığı belirtildi.
 
Hükümet grupları arasında yaşanan kavgalara rağmen Güney Sudan’da, 2015’te bir barış anlaşması yapılmıştı.
 
Güney Sudan’da 2013'ten itibaren süren iç savaş nedeniyle 50 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 milyon kişi ise ülke içinde yer değiştirerek sınır bölgelerindeki kamplara veya çatışma alanlarının dışına göç etmişti.


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