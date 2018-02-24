15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

BM Güvenlik Konseyi Suriye'de 1 ay insani ateşkes kararı aldı

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı. BMGK'nin aldığı ateşkes kararı 72 saat sonra yürürlüğe girecek. Tasarının oylaması daha önce 3 kez ertelenmişti 

25 Şubat 2018, Pazar 08:54
BM Güvenlik Konseyi Suriye'de 1 ay insani ateşkes kararı aldı
İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey’de oylamaya sunuldu. BM Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye’ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta’daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.


DOĞU GUTA, YARMUK FUA VE KEFRAYA'DA KUŞATMANIN KALDIRILMASI TALEBİNDE BULUNULDU


Kararda, Suriye genelinde insani yardımların "güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir" bir şekilde ulaştırılabilmesi ve "durumu ağır hasta ve yaralıların" tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan "gecikmeden" çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.

Kararda ayrıca özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun "alarm verdiği" Doğu Guta’da da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya’da kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunuldu.


ZEYTİN DALI HAREKATINI ETKİLEMEYECEK


NTV'de yer alan habere göre, Türk yetkililer ateşkes kararının Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı etkilemeyeceğini vurguladı. Yetkililer Türkiye'nin Suriye'de çatışan taraf olmadığını ve terörle mücadele ettiğinin altını çizdi.


'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'


Alınan karar sonrası Dışişleri Bakanlığı açıklamalarda bulundu. Açıklamada 'Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürecektir. BMGK'da kabul edilen insani ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz.' denildi.


RUSYA TASARIYI REDDETMİŞTİ


Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söylemişti.


Rusya'dan BMGK'nin Suriye tasarısına retRusya'dan BMGK'nin Suriye tasarısına ret
 

389 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Esad rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 32 sivil hayatını kaybetti. Son 6 günde ölenlerin sayısı 389'a yükseldi

Doğu Guta'da hayatını kaybedenlerin sayısı 389'a yükseldiDoğu Guta'da hayatını kaybedenlerin sayısı 389'a yükseldi

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sayısal Loto sonuçları (24.02.2018)

Sayısal Loto sonuçları (24.02.2018)
Muş’ta çığ tatbikatı nefes kesti

Muş’ta çığ tatbikatı nefes kesti
Doğu Guta'da hayatını kaybedenlerin sayısı 389'a yükseldi

Doğu Guta'da hayatını kaybedenlerin sayısı 389'a yükseldi
Gazeteci Nazlı Çelik: Çok kez ölüm tehditleri aldım

Gazeteci Nazlı Çelik: Çok kez ölüm tehditleri aldım
Teröristler takım elbise giyip büyükşehirlere sızacaktı!

Teröristler takım elbise giyip büyükşehirlere sızacaktı!
Recep Akdağ: CHP'nin içinde kakofoni var (Kakofoni ne demektir?)

Recep Akdağ: CHP'nin içinde kakofoni var (Kakofoni ne demektir?)
'Kitaplar okunmak içindir' diyen Murat'ın sesi duyuldu

'Kitaplar okunmak içindir' diyen Murat'ın sesi duyuldu
Gazeteci Haluk Üncel'e veda

Gazeteci Haluk Üncel'e veda

Binali Yıldırım Malatya'da

Binali Yıldırım Malatya'da
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
Azerbaycanlı gaziden Afrin’deki Mehmetçik’e destek

Azerbaycanlı gaziden Afrin’deki Mehmetçik’e destek