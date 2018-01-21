BMGK, Afrin için yarın toplanıyor

Fransa, Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasının ardından yarın toplanma kararı aldı

21 Ocak 2018, Pazar 22:45
BMGK, Afrin için yarın toplanıyor
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı" ifadelerini kullanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ


Bakan, "Fransa, Suriye’deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyi'ni son derece ciddi olan ‘insani riskleri’ görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz" demişti.

Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

PARİS (İHA)


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