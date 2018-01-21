BMGK, bugün Afrin için toplanacak

ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Mehmet Nuri Turan

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı" ifadelerini kullanmıştı.Bakan, "Fransa, Suriye’deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyi'ni son derece ciddi olan ‘insani riskleri’ görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz" demişti.Le Drian, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.PARİS (İHA)