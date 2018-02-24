BMGK'dan Suriye kararı



DOĞU GUTA, YARMUK FUA VE KEFRAYA'DA KUŞATMANIN KALDIRILMASI TALEBİNDE BULUNULDU



RUSYA TASARIYI REDDETMİŞTİ

Rusya'dan BMGK'nin Suriye tasarısına ret

389 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Doğu Guta'da hayatını kaybedenlerin sayısı 389'a yükseldi

Haber Merkezi

İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey’de oylamaya sunuldu. BM Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye’ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta’daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.Kararda, Suriye genelinde insani yardımların "güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir" bir şekilde ulaştırılabilmesi ve "durumu ağır hasta ve yaralıların" tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan "gecikmeden" çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.Kararda ayrıca özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun "alarm verdiği" Doğu Guta’da da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya’da kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunuldu.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söylemişti.Esad rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 32 sivil hayatını kaybetti. Son 6 günde ölenlerin sayısı 389'a yükseldi