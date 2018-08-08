BMW 324 bin aracını geri çağırıyor

Almanya’nın lüks otomobil üreticisi BMW, Güney Kore’de son zamanlarda yaşanan motor yangınlarıyla gündeme geldi. Aralarında 520d sedan modelinin de bulunduğu toplamda 324 bin dizel aracını geri çağırdığını duyurdu.

BMW'DEN 'HATALI PARÇA' AÇIKLAMASI

BMW tarafından yapılan açıklamada Nisan 2015 ile Eylül 2016 yılları arasında üretilen 3, 4, 5, 6, 7 ve X3, X4, X5 ve X6 modellerinin bulunduğu 324 bin araçta egzoz gazı sirkülasyonu sisteminde bulunan soğutucu bölümünde yaşanabilecek kaçak ve birikmiş olan yakıt artıklarının tutuşması neticesinde yangın meydana gelebileceği belirtildi.

BMW, geri çağrılan araçlarda motor yangınına neden olan hatalı parçayı değiştireceğini açıkladı. Aralarında Avrupa ülkelerinin de yer aldığı çağrılma listesinde bulunan BMW modellerinin toplamda 96 bin 300’ü Almanya’da bulunuyor. Yaşanan motor arızasının Türkiye’deki BMW modellerini etkileyip etkilemediği şimdilik bilinmiyor.