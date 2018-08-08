BMW motorundan gücünü alan minibüs: Karsan Jest Electric

Karsan’ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü Karsan Jest Electric, Almanya’da test edildi. BMW mühendisleri yeni elektrikli aracı Münih şehrindeki Maisach pistinde denedi. Karsan Jest Electric, yapılan kapsamlı testler sonucunda BMW yetkililerinden olumlu notlar aldı.

Bursa’daki fabrikalarında günümüz ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan yerli üretici, kısa süre içinde yurtdışına açılmayı planlıyor. Karsan yetkilisi Muzaffer Arpacıoğlu, Almanya’daki taşımacılık şirketleriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

İlk defa Hannover Fuarı’nda sergilenen Karsan Jest Electric, seri üretim aşaması için hazır hale geldi. Arpacıoğlu, ‘Kısa süre önce başlattığımız road Show kapsamında Karsan Jest Eelctric, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de seri üretime geçmeden sipariş almaya başladı. Bu kapsamda, Portekiz ve Slovakya’dan siparişler aldık’ dedi. BMW tarafından üretilen elektrikli motoruyla 170 beygir güç ve 290 Nm tork değerlerine sahip olan aracın bataryaları 165 km menzil sunuyor. Şarj kısmında ev tipi elektrik bağlantısıyla 8 saatte dolan minibüs hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 1.5 saatte şarj oluyor.

Enerjiyi geri dönüştüren ve bataryalara enerji aktaran fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. Karsan Jest Electric'in alt yapısına bakacak olursak, dört tekerde bağımsız süspansiyonların olması rahat ve konforlu bir yolculuk sunuyor. Şoför kısmında 10.1 inç büyüklüğünde bir ekran ve tamamen dijital göstergeleri olan aracın donanımları arasında anahtarsız giriş ve Wi-Fi uyumluluğu bulunuyor.

Yeni Şafak