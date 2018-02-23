BMW X5 zorlu kış testlerinde görüntülendi

Alman otomotiv devi BMW
, 6 farklı model içeren SUV serisindeki revizyonlarına devam ediyor. Serinin en güçlü modellerinden biri olan BMW X5
, İskandinavya’daki zorlu testlerinde yoğun kamuflajlı olarak görüntülendi. Markanın yeni nesil X5
ve X5 M
modellerinin Ekim
ayında yola çıkarılması planlanıyor.
Bildiğiniz üzere SUV
araçlar son yıllarda tüm dünyada revaçta. Bu segmentte oldukça iyi işler çıkaran BMW
ise X serisini geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Markanın yeni konsepti ve X serisi ailesinin son üyesi olan X7 iPerformance
modelinin de Aralık ayında yola çıkacağını hatırlatalım.
X5’e dönecek olursak, X5 BMW’nin coupe
varyantı ile sunulmayan ilk SUV modeli olacak. Mevcut M varyantı 4.4 litrelik V8 motoru ile 575 beygir gücünde. Yeni X5 ise 592 beygir
güç sunuyor olacak. Performansı ile Porsche Cayenne Turbo
’yu geride bırakacak olan X5 piyasanın en iyi performanslı SUV’larından biri olacak. Tabii 603 beygir gücündeki Mercedes-AMG GLE 63
’ün gelmesiyle dengelerin değişmesi mümkün. Ancak BMW, son aldığı kararla tüm X serisini, 7 serisinde kullanılan CLAR platformu
üzerine inşa etme kararı aldı. Bu platform araçlarında yoğun çelik,alüminyum ve karbonfiber kullanımı ile büyük ölçüde hafif bir yapı elde ediliyor. Bu da araç performansını olumlu yönde etkiliyor.
İki tonluk boş ağırlığa sahip olan X5’in xDrive35i
ve xDrive50i
varyantlarında da bir takım iyileştirmeler gerçekleştirildi. Ayrıca kullanıcılara 47 km
elektrikli menzil sunacak olan xDrive40e
, plug-in hibrid
motoru ile ürün yelpazesinde yerini alacak.
BMW 7 serisinde kullanılan 2. seviye otonom sürüş teknolojileri yeni X5’te yer alacak. Gaz, fren ve direksiyonu kontrol eden sistem aracı kendi kendine park edebiliyor.
Adem Özdoğan