BMW X5 zorlu kış testlerinde görüntülendi

Adem Özdoğan

Alman otomotiv devi, 6 farklı model içeren SUV serisindeki revizyonlarına devam ediyor. Serinin en güçlü modellerinden biri olan, İskandinavya’daki zorlu testlerinde yoğun kamuflajlı olarak görüntülendi. Markanın yeni nesilvemodellerininayında yola çıkarılması planlanıyor.Bildiğiniz üzerearaçlar son yıllarda tüm dünyada revaçta. Bu segmentte oldukça iyi işler çıkaranise X serisini geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Markanın yeni konsepti ve X serisi ailesinin son üyesi olanmodelinin de Aralık ayında yola çıkacağını hatırlatalım.X5’e dönecek olursak, X5 BMW’ninvaryantı ile sunulmayan ilk SUV modeli olacak. Mevcut M varyantı 4.4 litrelik V8 motoru ile 575 beygir gücünde. Yeni X5 isegüç sunuyor olacak. Performansı ile’yu geride bırakacak olan X5 piyasanın en iyi performanslı SUV’larından biri olacak. Tabii 603 beygir gücündeki’ün gelmesiyle dengelerin değişmesi mümkün. Ancak BMW, son aldığı kararla tüm X serisini, 7 serisinde kullanılanüzerine inşa etme kararı aldı. Bu platform araçlarında yoğun çelik,alüminyum ve karbonfiber kullanımı ile büyük ölçüde hafif bir yapı elde ediliyor. Bu da araç performansını olumlu yönde etkiliyor.İki tonluk boş ağırlığa sahip olan X5’invevaryantlarında da bir takım iyileştirmeler gerçekleştirildi. Ayrıca kullanıcılaraelektrikli menzil sunacak olanmotoru ile ürün yelpazesinde yerini alacak.