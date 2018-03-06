BMW, XD3’ü açıkladı!

Adem Özdoğan

Alman otomotiv deviiçin yüksek performanslı modeller geliştiren ve üreten, mevcut X3’ü elden geçirdi. 8-18 Mart tarihleri arasında İsviçre-Cenevre’de yapılacak olan Cenevre Motor Fuarı’nda tanıtılması beklenen, tamgücünde. Tam bir performans SUV’u olarak görülen XD3 için piyasadaki en büyük rakipolarak görülüyor., 0-100 km/s hızade çıkarken,, 4.8 saniye ve Xdrive30d, 5.8 saniye ile geride kalıyor. Ayrıca M40i’nin maksimum hızı 250 km/s ile sınırlıyken XD3,i görüyor.ise 240 km/s’lik hızı ile bir hayli geride kalıyor. XD3’ün rakiplerine göre oldukça güçlü olan motoru,sekiz ileriotomatik şanzıman ile desteklenmiş. Bu özel şanzıman sürücüye direksiyon üzerinde yer alan düğmeler vasıtasıyla vites değiştirme imkanı sunuyor.Marka, sadece Avrupa kıtasında satışa sunulacak olan özel bir XD3’ün müjdesini de verdi. 3.0 litrelik motor turbo desteği ilegüç ve 568 lb ft tork üretebilecek ve maksimumhıza çıkabilecek. Ancak bu özel XD3, sadece soldan direksiyonlu araçlar için gelecek.BMW’nin, yeni performans SUV’u XD3 için 60.000 avrodan başlayacak olan bir fiyat listesi bekleniyor. Avrupa ve İngiltere’deki ilk teslimatlar ise Ocak 2019’da başlayacak.