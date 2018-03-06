BMW, XD3’ü açıkladı!

Alman otomotiv devi BMW
için yüksek performanslı modeller geliştiren ve üreten Alpina
, mevcut X3’ü elden geçirdi. 8-18 Mart tarihleri arasında İsviçre-Cenevre’de yapılacak olan Cenevre Motor Fuarı’nda tanıtılması beklenen XD3
, tam 328 beygir
gücünde. Tam bir performans SUV’u olarak görülen XD3 için piyasadaki en büyük rakip Mercedes-AMG GLC43
olarak görülüyor.
XD3
, 0-100 km/s hıza 4.7 saniye
de çıkarken, X3 M40i
, 4.8 saniye ve Xdrive30d, 5.8 saniye ile geride kalıyor. Ayrıca M40i’nin maksimum hızı 250 km/s ile sınırlıyken XD3, 255 km/s’
i görüyor. xDrive30i
ise 240 km/s’lik hızı ile bir hayli geride kalıyor. XD3’ün rakiplerine göre oldukça güçlü olan motoru, ZF
sekiz ileri AlpinaSwitch-Tronic
otomatik şanzıman ile desteklenmiş. Bu özel şanzıman sürücüye direksiyon üzerinde yer alan düğmeler vasıtasıyla vites değiştirme imkanı sunuyor.
Marka, sadece Avrupa kıtasında satışa sunulacak olan özel bir XD3’ün müjdesini de verdi. 3.0 litrelik motor turbo desteği ile 383 beygir
güç ve 568 lb ft tork üretebilecek ve maksimum 265 km/s
hıza çıkabilecek. Ancak bu özel XD3, sadece soldan direksiyonlu araçlar için gelecek.
BMW’nin, yeni performans SUV’u XD3 için 60.000 avrodan başlayacak olan bir fiyat listesi bekleniyor. Avrupa ve İngiltere’deki ilk teslimatlar ise Ocak 2019’da başlayacak.
Adem Özdoğan