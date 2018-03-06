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BMW, XD3’ü açıkladı!

BMW XD3, 3.0 litrelik V6 motoru ile, benzin motorlu X3 M40i’den daha düşük beygir gücüne sahip olsa da 147 lb ft’lik bir tork avantajına sahip

BMW, XD3’ü açıkladı!
Alman otomotiv devi BMW için yüksek performanslı modeller geliştiren ve üreten Alpina, mevcut X3’ü elden geçirdi. 8-18 Mart tarihleri arasında İsviçre-Cenevre’de yapılacak olan Cenevre Motor Fuarı’nda tanıtılması beklenen XD3, tam 328 beygir gücünde. Tam bir performans SUV’u olarak görülen XD3 için  piyasadaki en büyük rakip Mercedes-AMG GLC43 olarak görülüyor.

XD3, 0-100 km/s hıza 4.7 saniyede çıkarken, X3 M40i, 4.8 saniye ve Xdrive30d, 5.8 saniye ile geride kalıyor. Ayrıca M40i’nin maksimum hızı 250 km/s ile sınırlıyken XD3, 255 km/s’i görüyor. xDrive30i ise 240 km/s’lik hızı ile bir hayli geride kalıyor. XD3’ün rakiplerine göre oldukça güçlü olan motoru, ZF sekiz ileri AlpinaSwitch-Tronic otomatik şanzıman ile desteklenmiş. Bu özel şanzıman sürücüye direksiyon üzerinde yer alan düğmeler vasıtasıyla vites değiştirme imkanı sunuyor.

Marka, sadece Avrupa kıtasında satışa sunulacak olan özel bir XD3’ün müjdesini de verdi. 3.0 litrelik motor turbo desteği ile 383 beygir güç ve 568 lb ft tork üretebilecek ve maksimum 265 km/s hıza çıkabilecek. Ancak bu özel XD3, sadece soldan direksiyonlu araçlar için gelecek.

BMW’nin, yeni performans SUV’u XD3 için 60.000 avrodan başlayacak olan bir fiyat listesi bekleniyor. Avrupa ve İngiltere’deki ilk teslimatlar ise Ocak 2019’da başlayacak.


MART AYINDA GÖSTERİME GİRECEK YERLİ FİLMLER 


 


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