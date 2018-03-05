Böbrek hastalığına yol açan 6 risk faktörü

GECELERİ ÇOK SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ…

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN EN YÜKSEK RİSK FAKTÖRLERİ

DÜZENLİ KONTROLLER ÖNEMLİ

KOLAYCA TEŞHİS EDİLEBİLİR

BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Senim Tanay

Kronik böbrek yetmezliği, böbreğin süzme fonksiyonlarındaki ilerleyici azalma olarak tanımlanıyor. Hastalık sıklıkla sinsi seyrettiği için hastalığın toplumda görülme sıklığı ve yaygınlığı artıyor. Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisi zor ve 10 kronik böbrek hastasından sadece biri hastalığın farkında. Farkındalığının ve erken tanısının düşük olması nedeniyl hastalığın sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlediğini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören, 8 Mart Dünya Böbrek Günü öncesinde böbrek sağlığını tehdit eden faktörlere dikkat çekti ve böbrek sağlığı için yapılması gerekenleri şöyle aktardı:“Hastalık gece idrara çıkma sıklığındaki artışla kendini gösterebilir. Gece bir seferden daha fazla idrara çıkan hastaların böbrek fonksiyon testlerini yaptırması erken tanıda önemlidir. Ödem, tansiyon kontrolünde zorlaşma, idrarda köpüklenme, idrarda mikroskopik ya da gözle görülür kanama veya protein kaçağının olması gibi durumlar diğer belirtiler arasında yer almaktadır. Son dönem böbrek yetmezliğine ulaşmış hastalarda iştahsızlık, bulantı, kusma, kaşıntı, kramp, halsizlik gibi şikayetler görülebilir.Şeker hastalığı.Tansiyon yüksekliği.Kalp-damar hastalıkları.Obezite.İleri yaş.Ailede böbrek hastalığı varlığı.Hipertansiyon ve şeker hastalarının kronik böbrek hastalığına yakalanma riskleri yüksektir. Bu nedenle bu hastaların böbrek fonksiyonlarının daha yakından takip edilmesi önemlidir. Hiçbir şikayetleri olmasa da en az 6 aylık periyotlar ile böbrek fonksiyonlarına bakılmalıdır. Ayrıca böbreğin kistik hastalıkları, kronik ve tekrarlayan böbrek enfeksiyonları, idrar yollarına ait kaçaklar, böbrek taş hastalıkları, özellikle romatizmal ya da ağrı kesici ilaçların uzun süreli kullanımları gibi durumlar, böbrek hastalığına yakalanma riskini artırabilir.Kronik böbrek hastalığı basit ve ucuz kan ve idrar testleri ile kolayca teşhis edilebilir. Erken evrede saptandığında hem kronik böbrek hastalığına özgü genel önlemler, hem de altta yatan veya eşlik eden hastalıklara yönelik tedavi yaklaşımları ile ilerlemesi engellenebilir veya geciktirilebilir. Üstelik riskli bireylere yönelik etkin tarama ve tedavi ile hastalığın gelişimi önlenebilir.Düzenli egzersiz yapın.Sağlıklı beslenin ve ideal vücut ağırlığınızı koruyun.Tuzu azaltın.Günde ortalama 2-2,5 litre su tüketin.Sigara kullanmayın.Aşırı alkol tüketiminden kaçının.Gereksiz yere ağrı kesici ve antibiyotik kullanmayın.Taş ve idrar yolu enfeksiyonlarının nedenini öğrenin.Kan basıncınızı takip edin.Kan şekerinizi belirli aralıklarla kontrol ettirin.Magnezyum içeren besinler tüketin.Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durun.Kafein kullanımını belirli bir miktarda tutun.İdrarı mesanede tutmaktan kaçının.Lahana, karnabahar, kırmızıbiber, sarımsak, soğan, elma, kızılcık, yaban mersini, ahududu, çilek, kiraz, kara üzüm, yumurta beyazı, balık ve zeytinyağı tüketin."