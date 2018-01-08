Bocuk Gecesi nedir? Nerede kutlanır? Neden kutlanır?

Bocuk Gecesi’nin
geçmişi antik çağlara dayanıyor. Bu yıl da kutlanan şenlik, renkli anlara sahne oldu. Çoğu genç olmak üzere yüzlerce kişi akşam saatlerinde köyde toplandı. Yüzlerini boyayıp beyaz çarşaf giydiler. Evlerin pencerelerine vurarak köylüleri korkutup eğlendiler.
HEDEF UNESCO LİSTESİ
Türk halk kültürünün bir parçası olan Bocuk Gecesi,
kışın en sert gecesini simgeliyor. Her evde kabak tatlısı pişiriliyor. İnanışa göre; ‘Bocuk’ isimli kötü varlık kabak pişirilen eve gelmiyor. Beyaz giyilmesinin anlamı da Bocuk’un beyazlar içinde gezdiğine inanılmasına dayanıyor. Keşanlılar, gecenin UNESCO Kültür Mirası l
istesine alınmasını istiyor.
Öte yandan gecede dağıtılan kabak tatlısının ‘Milli Yiyecek’ olması bekleniyor.
Maskeli bir şenlikçi, komşuları korkutmaya giderken kendisi korktu.
Bocuk Gecesi, Çamlıca köyü ekonomisine de katkı sağlıyor.
Antik çağlardan kalma gelenek: Bocuk Gecesi
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Elif Bayram