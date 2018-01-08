Bocuk Gecesi’nin geçmişi antik çağlara dayanıyor. Peki nedir Bocuk Gecesi? İşte detaylar..." />

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Bocuk Gecesi nedir? Nerede kutlanır? Neden kutlanır?

Edirne Keşan’a bağlı Çamlıca köyünde her yıl 6 Ocak’ta kutlanan Bocuk Gecesi’nin geçmişi antik çağlara dayanıyor. Peki nedir Bocuk Gecesi? İşte detaylar...

08 Ocak 2018, Pazartesi 10:56
Bocuk Gecesi nedir? Nerede kutlanır? Neden kutlanır?
Bocuk Gecesi’nin geçmişi antik çağlara dayanıyor. Bu yıl da kutlanan şenlik, renkli anlara sahne oldu. Çoğu genç olmak üzere yüzlerce kişi akşam saatlerinde köyde toplandı. Yüzlerini boyayıp beyaz çarşaf giydiler. Evlerin pencerelerine vurarak köylüleri korkutup eğlendiler.


HEDEF UNESCO LİSTESİ


Türk halk kültürünün bir parçası olan Bocuk Gecesi, kışın en sert gecesini simgeliyor. Her evde kabak tatlısı pişiriliyor. İnanışa göre; ‘Bocuk’ isimli kötü varlık kabak pişirilen eve gelmiyor. Beyaz giyilmesinin anlamı da Bocuk’un beyazlar içinde gezdiğine inanılmasına dayanıyor. Keşanlılar, gecenin UNESCO Kültür Mirası listesine alınmasını istiyor.



Öte yandan gecede dağıtılan kabak tatlısının ‘Milli Yiyecek’ olması bekleniyor.



Maskeli bir şenlikçi, komşuları korkutmaya giderken kendisi korktu.



Bocuk Gecesi, Çamlıca köyü ekonomisine de katkı sağlıyor.


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