Bodrum aşığı Suudi Prens serbest bırakıldı

Suudi Arabistan Prensi El Velid bin Talal serbest bırakıldı. Bir aile üyesi 'Evine ulaştı' bilgisini verdi.

27 Ocak 2018, Cumartesi 16:50
Bodrum aşığı Suudi Prens serbest bırakıldı
Reuters haber ajansı Suudi Arabistan prensi El Velid Bin Talal’ın salındığını duyurdu.

18 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin Arap'ı olan Suudi Arabistan Prensi El Velid bin Talal tutuklu bulunduğu Riyad'daki Ritz Carlton otelde dün ilk kez suskunluğunu bozarak şu açıklamaları yapmıştı.

İşte Reuters’tan Katie Paul'un röportajının özeti:

Neden burada tutuluyorsunuz?

Burada çok sayıda insan var. Ben hükümetin bir parçası olduğum için hükümetle iş birliği içindeyim. Bence birkaç gün içerisinde her şey çözülecek.

Size yöneltilen suçlar ne?

Bana yönelik bir suçlama yok. Benim ve hükümet arasında bazı anlaşmazlıklar var. Konuşmaların içeriğini anlatamam. Ülkemde olduğum için kendimi evimde gibi hissediyorum. Hiç sorun yok.

Bana işkence yapıldığına ilişkin haberler okudum bunlara çok üzüldüm böyle bir şey yok.


Suudi Arabistan prensi El Velid Bin Talal Bodrum sevgisiyle biliniyor. 

Yüzüyorum, yürüyüş yapıyorum her şey yolunda. Hakkımda çok dedikodu yapıldığını hissedince röportaj vermek istedim.

Yüksek profilde bir insanım. Saklayacak bir şeyim yok. Rahatım. Berberim buraya geliyor.

Hükümetin usulsüz olduğunu söylediği anlaşmalarınız nelerdi?

Her şey uygundu.

Bu bir yolsuzluk operasyonu…

Bir çok insan burayı hiçbir suçlama yapılmadan terk etti. Ben onlara istediğiniz kadar beni inceleyin dedim. Saklayacak bir şeyim yok. Onlar tamam olduğu zaman ben de tamam olacağım.

Bana birkaç gün önce burayı terk edebileceğim söylendi. Terk etmedim. Her şey tamamlandığı zaman yüzde yüzde aklanmış olarak çıkacağım.

Hükümet ile nasıl bir anlaşmayı konuşuyorsunuz? Mülklerinizi mi yoksa şirketlerinizden hisseleri mi istiyorlar?

Okuyorum, 6 milyar dolar gibi bir para istendiği söyleniyor benden, bu yalan.

Burada olmanızın sebebi babanızın veliaht prens Muhammed Bin Salman'ı desteklememesi olabilir mi?

Politikayla alakası yok. Ekonomiyle alakası yok. Yüzde 95 anlaştık yakında buradan çıkacağım.

Suudi Arabistan'da yolsuzluk var. Son yıllarda çok para gitti. Ben kral ve veliaht prensin Suudi Arabistan için yaptıklarını destekliyorum.


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