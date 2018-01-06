Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan imza şov

Erdinç Şahin

Yeşil-beyazlılar, İstanbulspor'dan 23 yaşındaki sol bekaynı takımdan 32 yaşındaki santrfor'dan 29 yaşındaki stoper30 yaşındaki sol kanatanlaştı.Gurbetçi savunma oyuncusudaha önce'da oynarken, adını Karşıyaka'da duyuran golcü Şaban, Göztepe, Osmanlıspor, Manisaspor ve Denizlispor'da da top koşturdu. Defans oyuncusu Emre, Samsunspor, Gençlerbirliği, Tavşanlı Linyitspor, Bucaspor, Kocaeli Birlikspor formaları giydi. Mesut ise Çanakkale Dardanelspor, Tavşanlı Linyitspor, Adana Demirspor, Elazığspor'da görev aldı.